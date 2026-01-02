Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 23:45

Зеленский назвал возможного нового министра обороны Украины

Зеленский: новым главой МО может стать министр цифровой трансформации Федоров

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале заявил, что предложил министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову стать новым министром обороны. По его словам, пришло время сменить формат работы ведомства.

Решил изменить и формат работы Министерства обороны Украины. Новым министром обороны Украины я предложил стать [министру цифровой трансформации] Михаилу Федорову, — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что в последний день 2025 года Зеленский без объяснения причин уволил председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслана Магомедова. Чиновника называют другом бывшего главы офиса президента Андрея Ермака.

До этого на Украине уволили советника главы офиса президента Сергея Лещенко. С октября 2023 года он занимался организацией работы с общественностью, гражданским сектором, ветеранскими организациями и средствами массовой информации.

Также Зеленский предложил должность главы своего офиса Кириллу Буданову, который руководит Главным управлением разведки страны. Он объяснил, что это решение продиктовано необходимостью «усилить фокус на вопросах безопасности».

Владимир Зеленский
Украина
министры
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Давно зуб на Пугачеву»: Дзюник о Долиной, Ивлеевой, звездах-алкоголиках
Стало известно, что является «красной линией» в отношениях КНР и США
SHOT сообщил о взрывах в российском городе
В Британии напали и повредили завод поставщика оружия для Израиля
Мыловарение в домашних условиях: с чего начать?
«Спасайся кто может»: военкор рассказал о приказе об эвакуации ВСУ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 3 января 2026 года
Приметы 3 января — Петр-Полукорм: проверяем кладовые
Эксперт рассказал о стране производства ударившего БПЛА в Хорлах
Самойлова и Джиган, Дибровы, Арнтгольц и Богатырев: громкие разводы — 2025
Зеленский назвал возможного нового министра обороны Украины
США вложат $500 млн в военные базы одной страны
«Пришло время»: в Австрии призвали к налоговому протесту из-за Киева
«Хотели уничтожить»: о погибшей в Хорлах студентке знали в Киеве
СК завел уголовное дело после гибели людей на аэролодке в Ленобласти
Кадыров ответил на сплетни о состоянии своего здоровья
В Йемене провозгласили новое государство Южная Аравия
Тяжело раненный в Хорлах 12-летний мальчик будет доставлен в Москву
Стало известно о состоянии семьи после удара беспилотника ВСУ по автомобилю
Телеведущая Барановская рассказала, где встретила Новый год
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.