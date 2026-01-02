Зеленский назвал возможного нового министра обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале заявил, что предложил министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову стать новым министром обороны. По его словам, пришло время сменить формат работы ведомства.

Решил изменить и формат работы Министерства обороны Украины. Новым министром обороны Украины я предложил стать [министру цифровой трансформации] Михаилу Федорову, — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что в последний день 2025 года Зеленский без объяснения причин уволил председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслана Магомедова. Чиновника называют другом бывшего главы офиса президента Андрея Ермака.

До этого на Украине уволили советника главы офиса президента Сергея Лещенко. С октября 2023 года он занимался организацией работы с общественностью, гражданским сектором, ветеранскими организациями и средствами массовой информации.

Также Зеленский предложил должность главы своего офиса Кириллу Буданову, который руководит Главным управлением разведки страны. Он объяснил, что это решение продиктовано необходимостью «усилить фокус на вопросах безопасности».