Новые шлемы британских скелетонистов на Олимпиаде попали под запрет Guardian: британские скелетонисты проиграли апелляцию CAS по поводу новых шлемов

Британская сборная по скелетону проиграла апелляцию на право использовать новую конструкцию шлема на зимних Олимпийских играх, сообщает The Guardian. Окончательную точку в этом вопросе поставил Спортивный арбитражный суд (CAS), поддержавший первоначальное решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

В своем постановлении суд указал, что британская сторона не смогла предоставить убедительных доказательств соответствия экипировки регламенту. Особое внимание было обращено на нестандартную геометрию шлема, задняя часть которого имеет выступ для улучшения обтекаемости.

Шлем отличается от стандартной формы и представляет собой новую конструкцию, специально разработанную для улучшения аэродинамических характеристик, при которой задняя часть значительно выступает, — подчеркнули в CAS.

До этого стало известно, что российского фигуриста Петра Гуменника вызвали на процедуру допинг-контроля на Олимпиаде в Италии. Днем ранее у спортсмена возникли сложности с музыкой для короткой программы. Спортсмену не одобрили первоначальный выбор — саундтрек к фильму «Парфюмер» — из-за проблем с авторскими правами.