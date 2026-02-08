Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 14:40

Новые шлемы британских скелетонистов на Олимпиаде попали под запрет

Guardian: британские скелетонисты проиграли апелляцию CAS по поводу новых шлемов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Британская сборная по скелетону проиграла апелляцию на право использовать новую конструкцию шлема на зимних Олимпийских играх, сообщает The Guardian. Окончательную точку в этом вопросе поставил Спортивный арбитражный суд (CAS), поддержавший первоначальное решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

В своем постановлении суд указал, что британская сторона не смогла предоставить убедительных доказательств соответствия экипировки регламенту. Особое внимание было обращено на нестандартную геометрию шлема, задняя часть которого имеет выступ для улучшения обтекаемости.

Шлем отличается от стандартной формы и представляет собой новую конструкцию, специально разработанную для улучшения аэродинамических характеристик, при которой задняя часть значительно выступает, — подчеркнули в CAS.

До этого стало известно, что российского фигуриста Петра Гуменника вызвали на процедуру допинг-контроля на Олимпиаде в Италии. Днем ранее у спортсмена возникли сложности с музыкой для короткой программы. Спортсмену не одобрили первоначальный выбор — саундтрек к фильму «Парфюмер» — из-за проблем с авторскими правами.

Олимпиада
спортсмены
суды
Великобритания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сенатор раскрыл, чем опасны для Зеленского файлы Эпштейна
Техника Apple хлынула на российский рынок с Украины
Итальянский модный дом «закрепился» в России
Немой итальянский подросток сочинил и озвучил с помощью ИИ песню о Донбассе
Посол объяснил, почему ЕС «фарширует» Киев оружием и говорит о диалоге с РФ
Песня Кати Лель стала неожиданным хитом в Индонезии
Отношение к русским на Олимпиаде-2026: запреты, скандалы, дискриминация
«Калашников» заявил о создании новейшего управляемого боеприпаса
«Они приносят детей в жертву Люциферу»: кто заставил замолчать Эпштейна?
Производство российских беспилотников может стартовать за рубежом
Школьник случайно открыл на уроке уникальную противогрибковую бактерию
Стало известно, какие компании подпали под санкции Зеленского
Раскрыты детали знакомства подозреваемых в покушении на генерала Алексеева
«Мягкая дискриминация»: депутат о допвыходных для родителей школьников
Что делать на даче в феврале: план работ, подробная шпаргалка для садоводов
Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в поимке покушавшегося на Алексеева
Новые шлемы британских скелетонистов на Олимпиаде попали под запрет
Появились новые подробности о суициде бывшей жены банкира Галицкого
Собственность создателей Leonardo могут изъять
Налет на Брянск, белгородцы без отопления: как ВСУ атакуют РФ 8 февраля
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.