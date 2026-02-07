Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 12:41

Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе на Олимпиаде в Милане

Петр Гуменник Петр Гуменник Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Российскому фигуристу Петру Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе перед Олимпийскими играми 2026 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По его словам, команда спортсмена узнала об этом всего за несколько дней до вылета в Милан.

Из-за проблем с авторскими правами на композицию из фильма «Парфюмер» россиянину, возможно, придется изменить программу. Предположительно, Гуменник может выступить на Играх с прошлогодней короткой программой под саундтрек из фильма «Дюна».

При этом с программой «Парфюмер» фигурист уже выступал на квалификационном турнире в Пекине в сентябре 2025 года. Именно там он завоевал именную квоту на Олимпиаду. Тогда к спортсмену не возникло никаких претензий.

Ранее сообщалось, что фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступавшие за Россию, а теперь представляющие Грузию, пожаловались на качество льда на олимпийской арене в Милане. Смолкин отметил, что им пришлось привыкать к особенностям катка.

До этого стало известно, что американские танцоры Мэдисон Чок и Эван Бэйтс возглавили турнирную таблицу после ритм-танца в рамках командного турнира на Олимпиаде. Второе место заняли французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон, а третье место досталось британцам Лайле Фир и Льюису Гибсону.

