Американцы выиграли ритм-танец на старте Олимпиады Американцы Чок и Бэйтс лидируют после ритм-танца на Олимпиаде-2026

Американские танцоры Мэдисон Чок и Эван Бэйтс возглавили турнирную таблицу после ритм-танца в рамках командного турнира на Олимпийских играх 2026 года. Действующие олимпийские чемпионы в командном зачете набрали 91,06 балла, опередив ближайших преследователей.

Второе место заняли французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон, набрав 89,98 балла. Третье место досталось британцам Лайле Фир и Льюису Гибсону — 86,85 балла. Пайпер Гиллес и Поль Пуарье из Канады заняли четвертое место — 85,79 балла. Замкнули пятерку лидеров итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, набравшие 83,54 балла.

Чок и Бэйтс, которым 33 и 36 лет соответственно, являются трехкратными чемпионами мира. Их главные конкуренты из Франции — олимпийский чемпион 2022 года Сизерон и его новая партнерша Бодри — выступают вместе в своем дебютном сезоне.

