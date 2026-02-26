Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 12:32

В Алма-Ате отменено выступление олимпийского чемпиона

Выступление фигуриста Шайдорова в Алма-Ате отменили без объяснения причин

Михаил Шайдоров Михаил Шайдоров Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Казахстанский фигурист и олимпийский чемпион Игр в Италии Михаил Шайдоров не сможет принять участия в показательных выступлениях в Алма-Ате, сообщили в аккаунте ледового дворца в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Отмечается, что отмена произошла в связи с непредвиденными обстоятельствам.

К сожалению, в связи с непредвиденными обстоятельствами Михаил Шайдоров не сможет принять участия в шоу «Показательные выступления звезд Олимпийских игр — 2026». Мы благодарим Михаила за профессиональное взаимодействие и желаем ему дальнейших успехов в спортивной карьере, — говорится в сообщении.

Ранее Шайдоров заявил, что Россия не попала в число ведущих стран в фигурном катании. По его мнению, успех спортсменов зависит от системной работы в США, Японии, Канаде, Италии, Южной Корее и Китае.

Также сообщалось, что Шайдоров, ставший обладателем золотой медали в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии, заработал за победу $250 тыс. (19,2 млн рублей). Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев удостоил спортсмена ордена «Барыс» второй степени.

спорт
фигуристы
выступления
Алма-Ата
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист раскрыл, как получить выплату за травму ребенка на детской площадке
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир и передала загадочное сообщение
Врач объяснила, что делать при резком скачке давления
Орбан решил «натравить» особую миссию ЕС на Киев
Захарова обнаружила закономерность в преступлениях Киева
Волгоградская пенсионерка погибла во дворе под колесами грузовика
Песков обозначил отношение России к участию США в переговорах по Украине
Песков раскрыл отношение США к переговорным трекам с Россией
Стало известно, как мошенники подстраивают свои схемы к 8 Марта
Ювелир перечислила, какие кольца могут треснуть из-за мороза
«Не стоит высоко»: Песков оценил возможное участие в Совете мира
Песков раскрыл главную цель встречи на высшем уровне по Украине
В Кремле описали отношение к позиции Венгрии и Словакии по «Дружбе»
Глава Сбербанка раскрыл положительную сторону ключевой ставки 12%
В Турции раскрыли, как именно разбился истребитель F-16
«Желаемое за действительное»: Лавров иронично высказался о «коалиции» из ЕС
«Стало обыденным»: Захарова указала на ужасающую правду о действиях Киева
Песков предостерег от одной ошибки в теме переговоров по Украине
Песков указал на «очевидно недружественное» окружение Белоруссии
Диетолог перечислила главные источники омега-3
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.