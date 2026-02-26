В Алма-Ате отменено выступление олимпийского чемпиона Выступление фигуриста Шайдорова в Алма-Ате отменили без объяснения причин

Казахстанский фигурист и олимпийский чемпион Игр в Италии Михаил Шайдоров не сможет принять участия в показательных выступлениях в Алма-Ате, сообщили в аккаунте ледового дворца в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Отмечается, что отмена произошла в связи с непредвиденными обстоятельствам.

К сожалению, в связи с непредвиденными обстоятельствами Михаил Шайдоров не сможет принять участия в шоу «Показательные выступления звезд Олимпийских игр — 2026». Мы благодарим Михаила за профессиональное взаимодействие и желаем ему дальнейших успехов в спортивной карьере, — говорится в сообщении.

Ранее Шайдоров заявил, что Россия не попала в число ведущих стран в фигурном катании. По его мнению, успех спортсменов зависит от системной работы в США, Японии, Канаде, Италии, Южной Корее и Китае.

Также сообщалось, что Шайдоров, ставший обладателем золотой медали в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии, заработал за победу $250 тыс. (19,2 млн рублей). Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев удостоил спортсмена ордена «Барыс» второй степени.