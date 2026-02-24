Олимпийский чемпион не включил Россию в число лидеров в фигурном катании Шайдоров не назвал Россию среди ведущих стран в фигурном катании

Россия не попала в число ведущих стран в фигурном катании, заявил казахстанский фигурист и олимпийский чемпион Игр в Италии Михаил Шайдоров. По его мнению, успех спортсменов зависит от системной работы в США, Японии, Канаде, Италии, Южной Корее и Китае, передает Tengri News.

Если мы говорим о развитии фигурного катания в Казахстане и подготовке спортсменов уровня сборной, таких как я или Софья Самоделкина, важно постепенно приближаться к тем условиям, которые существуют в ведущих странах фигурного катания — США, Японии, Канаде, Италии, Южной Корее, Китае. Там все работает системно, и это напрямую влияет на результат, — сказал Шайдоров.

При этом по количеству олимпийских медалей в фигурном катании Россия занимает второе место в истории, уступая только США (с учетом выступлений спортсменов под флагами OAR и ROC). Сам Шайдоров с 2018 года тренируется под руководством российского тренера Алексея Урманова и проходил подготовку в Сочи.

Ранее российская фигуристка Аделия Петросян вернулась в Москву после завершения Олимпийских игр в Италии. Вместе с ней на родину прилетел тренер Даниил Глейхенгауз, который признался, что чувствовал себя лишним на турнире без единения с привычной командой.