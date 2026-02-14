Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 14:44

Названа сумма, заработанная Шайдоровым за сенсационное золото Олимпиады

Фигурист Шайдоров заработал $250 тыс. за победу на Олимпиаде в Италии

Михаил Шайдоров Михаил Шайдоров Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, ставший обладателем золотой медали в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии, заработал за победу $250 тыс. (19,2 млн рублей), сообщает Sports.kz. Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев удостоил спортсмена орденом «Барыс» второй степени.

Согласно законодательству страны, за победу на Олимпиаде предусмотрено именно такое вознаграждение. Что касается других выплат, то они распределены следующим образом: серебряная медаль — $150 тыс. (11,5 млн рублей), бронзовая медаль — $75 тыс. (5,7 млн рублей).

Ранее чемпионка Универсиады-2019 Бетина Попова заявила, что в неудачном выступлении американского фигуриста Ильи Малинина виноваты завышенные ожидания. По ее словам, ключевой причиной провала спортсмена стало решение федерации США поставить его в обе программы.

До этого стало известно, что российский фигурист Петр Гуменник завершил выступление на Олимпийских играх в Милане на шестом месте. По сумме двух программ он набрал 271,21 балла. Спортсмен чисто исполнил сложную произвольную программу с разными четверными прыжками.

фигуристы
Олимпиада
Казахстан
награды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мюнхенская конференция обернулась скандалом из-за Зеленского
Захарова привела весомое доказательство неонацистской политики Киева
Розенбаум озолотился на пиве
Стало известно, чего лишилась Джессика Альба после развода
Жители одного города России лишились возможности получить права
Звезда «Танцев со звездами» вышел из СИЗО: что известно о деле Леденева?
Путин выразил соболезнования родным и близким историка Роя Медведева
Россиянам напомнили о важном церковном празднике 14 февраля
Пожилая вдова сделала британцу предложение в доме престарелых
Германия оказалась на грани газового коллапса
Украинские мошенники начали орудовать в Польше, не утруждаясь знанием языка
Олимпиада-2026: новости 14 февраля, несправедливое судейство, провокатор
Военэксперт назвал главные изъяны ВСУ
Потолок рухнул на студентов в РЭУ им. Плеханова
Хищения в «Калашникове»: что за скандал, кто и сколько украл, подробности
Российская пара загадочно умерла за границей с разницей в шесть дней
Названа сумма, заработанная Шайдоровым за сенсационное золото Олимпиады
США убедили Индию больше не закупать российскую нефть
Жителя Тюмени осудили за сотрудничество с «Легионом «Свобода России»
Россия стала «малиновой королевой» мира
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.