Названа сумма, заработанная Шайдоровым за сенсационное золото Олимпиады Фигурист Шайдоров заработал $250 тыс. за победу на Олимпиаде в Италии

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, ставший обладателем золотой медали в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии, заработал за победу $250 тыс. (19,2 млн рублей), сообщает Sports.kz. Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев удостоил спортсмена орденом «Барыс» второй степени.

Согласно законодательству страны, за победу на Олимпиаде предусмотрено именно такое вознаграждение. Что касается других выплат, то они распределены следующим образом: серебряная медаль — $150 тыс. (11,5 млн рублей), бронзовая медаль — $75 тыс. (5,7 млн рублей).

Ранее чемпионка Универсиады-2019 Бетина Попова заявила, что в неудачном выступлении американского фигуриста Ильи Малинина виноваты завышенные ожидания. По ее словам, ключевой причиной провала спортсмена стало решение федерации США поставить его в обе программы.

До этого стало известно, что российский фигурист Петр Гуменник завершил выступление на Олимпийских играх в Милане на шестом месте. По сумме двух программ он набрал 271,21 балла. Спортсмен чисто исполнил сложную произвольную программу с разными четверными прыжками.