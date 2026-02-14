Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 13:59

Фигуристка назвала истинную причину провала Малинина на Олимпиаде

Фигуристка Попова: результату Малинина помешали завышенные ожидания

Илья Малинин на XXV зимних Олимпийских играх в Милане Илья Малинин на XXV зимних Олимпийских играх в Милане Фото: Cheng Min/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В неудачном выступлении американского фигуриста Ильи Малинина виноваты завышенные ожидания, заявила NEWS.ru чемпионка Универсиады-2019 Бетина Попова. По ее словам, ключевой причиной провала спортсмена стало решение федерации США поставить его в обе программы.

За выступление Ильи Малинина обидно до слез. Лидер этого четырехлетия не смог справиться с эмоциональным давлением и на главном старте выдал худший прокат за последние сезоны. Решение американской федерации поставить Илью в обе программы в команднике стало толчком. У Ильи сложнейший прыжковый контент в мире. Катать четыре программы, какой бы ты не был спортсмен, это непосильная задача. На Илью заранее «повесили медаль», а это почти всегда не ведет ни к чему хорошему. Мелкие ошибки в командном турнире подорвали его уверенность в себе и в личном турнире это уже сыграло решающую роль. Надеюсь, Илья и его окружение смогут правильно пройти этот момент, извлечь из него бесценный опыт и он вернется на соревнования уже более сильной и лучшей версией себя, — заявила фигуристка.

Ранее Попова заявила, что российский фигурист Петр Гуменник справился со своей работой на 100%, несмотря на все проблемы. По ее словам, оплошности спортсмена были вызваны сменой музыки в короткой программе и многолетним перерывом.

Илья Малинин
фигуристы
Олимпиада
спортсмены
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия стала «малиновой королевой» мира
В Приморье накрыли одну из опаснейших ОПГ, вымогавшую деньги у бойцов СВО
ЦБ раскрыл, сколько наличных накопили россияне
Петербуржец накинулся на полицейского с самурайским мечом
Двое москвичей услышали суровое решение суда за планы взорвать Тулу
«Зашли в тупик»: сотрудники МВБ США остались без зарплат из-за шатдауна
Рубио назвал имена переговорщиков от США для встречи в Женеве
Экс-советник Трампа и Эпштейн планировали свергнуть папу римского
Рябков объяснил, как БРИКС решает создаваемые США проблемы
Боль Курска, смерть гражданских: как ВСУ атакуют Россию 14 февраля
Россиянку штрафовали за старое фото с религиозным символом
«С вас 18 тысяч»: как мошенники «разувают» россиян при поверке счетчиков
Фигуристка назвала истинную причину провала Малинина на Олимпиаде
«Не можем игнорировать»: США признали, что ООН потеряла былой статус
Мужчины подрались на борту самолета и получили пожизненный запрет на полеты
Трое грабителей ночью ворвались в магазин ради алкоголя и сока
Магнитные бури сегодня, 14 февраля: что будет завтра, недомогание, давление
Военные США открыли огонь по судну с наркотиками в Карибском море
«Последний вагон»: в Крыму раскрыли, почему Макрон вспомнил о диалоге с РФ
Мирошник рассказал, как Киев издевается над погибшими
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.