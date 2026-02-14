Фигуристка назвала истинную причину провала Малинина на Олимпиаде

В неудачном выступлении американского фигуриста Ильи Малинина виноваты завышенные ожидания, заявила NEWS.ru чемпионка Универсиады-2019 Бетина Попова. По ее словам, ключевой причиной провала спортсмена стало решение федерации США поставить его в обе программы.

За выступление Ильи Малинина обидно до слез. Лидер этого четырехлетия не смог справиться с эмоциональным давлением и на главном старте выдал худший прокат за последние сезоны. Решение американской федерации поставить Илью в обе программы в команднике стало толчком. У Ильи сложнейший прыжковый контент в мире. Катать четыре программы, какой бы ты не был спортсмен, это непосильная задача. На Илью заранее «повесили медаль», а это почти всегда не ведет ни к чему хорошему. Мелкие ошибки в командном турнире подорвали его уверенность в себе и в личном турнире это уже сыграло решающую роль. Надеюсь, Илья и его окружение смогут правильно пройти этот момент, извлечь из него бесценный опыт и он вернется на соревнования уже более сильной и лучшей версией себя, — заявила фигуристка.