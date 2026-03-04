Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 18:37

Российский чемпион повторил убийственный каскад Шайдорова и попал на видео

Плющенко показал фирменный каскад Шайдорова в исполнении Сарновского

Никита Сарновский Никита Сарновский Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»
Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко в своем Telegram-канале показал, как его ученик, чемпион России по прыжкам Никита Сарновский исполнил сложный каскад. Он подчеркнул, что спортсмен повторил фирменный элемент казахстанского олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова.

Никитос Сарновский топит лед, исполняя тот самый фирменнный каскад Михаила Шайдорова — 3А+Eu+4S, — отметил тренер.

Шайдоров стал первым фигуристом Казахстана, взявшим золото Олимпийских игр в одиночном катании в Милане. На чемпионате мира 2025 года в Бостоне он завоевал серебро, уступив только американцу Илье Малинину.

Ранее американец с российскими корнями и чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин за нынешний сезон заработал $125,9 тысячи (около 10,6 млн рублей). При этом россиянин Марк Кондратюк, выступающий исключительно на внутренних соревнованиях, получил большую сумму. Его доход составил 11,5 млн рублей.

Фигурист Петр Гуменник между тем попал в топ-15 самых ярких костюмов для короткой программы по версии итальянского журнала Vogue, который запустил голосование на лучший образ Олимпийских игр — 2026 в Милане. Спортсмен выступил в полупрозрачной блузке с пышными рукавами, украшенной красными цветами.

