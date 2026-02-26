Гуменник раскрыл планы на выступление в финале Гран-при России Фигурист Гуменник хочет выступить в финале Гран-при РФ под музыку из «Парфюмера»

Фигурист Петр Гуменник заявил, что намерен исполнить произвольную программу под саундтрек к фильму «Парфюмер» в финале Гран-при России, который пройдет в Челябинске с 6 по 9 марта. Он признался, что хочет наконец откатать программу под ту самую композицию, которая задумывалась изначально, чтобы в памяти остался правильный образ, передает ТАСС.

Хочется напоследок «Парфюмера» все-таки откатать под правильную музыку, правильную композицию, чтобы в памяти осталась та программа, которая задумывалась, — сказал фигурист.

Изначально спортсмен планировал представить короткую программу под музыку из данного фильма на Олимпийских играх в Италии, где в итоге занял шестое место. Однако в срочном порядке пришлось менять музыкальное сопровождение из-за проблем с авторскими правами.

Ранее стало известно, что Гуменник попал в топ-15 самых ярких костюмов для короткой программы по версии итальянского журнала Vogue. Спортсмен выступил в полупрозрачной блузке с пышными рукавами, украшенной красными цветами.