26 февраля 2026 в 20:16

Рэперу Гуфу вынесли приговор: что известно, «банное» дело

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) Рэпер Гуф (Алексей Долматов) Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Наро-Фоминский суд в Москве приговорил рэпера Алексея Долматова, также известного как Гуф, к одному году лишения свободы условно за драку в банном комплексе в октябре 2024 года в деревне Малые Горки. Что об этом известно, почему это решение стало неожиданным?

Что известно о приговоре Гуфу, «банное» дело

Суд не прекратил уголовное дело в отношении Гуфа, хотя стороны заявили о примирении, писал NEWS.ru. Артист также возместил ущерб банному комплексу, где он устроил дебош. Потерпевший простил музыканта и просил суд остановить преследование, однако получил отказ.

«Назначить Долматову наказание в виде лишения свободы на один год. Наказание считать условным с испытательным сроком в один год», — сказала судья, оглашая приговор.

В своем последнем слове Гуф раскаялся в содеянном и принес извинения. С журналистами он общаться не стал и покинул зал суда без каких-либо комментариев.

Потерпевшим по делу является сотрудник банного комплекса, расположенного в подмосковных Горках. По версии следствия, в октябре 2024 года Долматов избил его, у пострадавшего также отняли телефон. Гуф не признал свою вину в деле о грабеже. Он заявил, что не совершал открытого хищения телефона. Второй фигурант дела — Геворк Саруханян — также отверг предъявленные обвинения. По данным следствия, Долматов во время ссоры угрожал потерпевшему и дважды ударил его по лицу, в то время как Саруханян удерживал его руки, не давая возможности защититься.

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) на заседании в Наро-Фоминском городском суде Рэпер Гуф (Алексей Долматов) на заседании в Наро-Фоминском городском суде Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

NEWS.ru писал, что в рамках того же инцидента Гуфу грозило уголовное дело по статье о хранении наркотиков. Сотрудники комплекса, в котором музыкант отдыхал с друзьями, заявили, что он употреблял запрещенные вещества и предлагал их администратору заведения.

В какие еще скандалы попадал Гуф

Гуф уже имел проблемы с законом. Так, в июне 2024 года движение «Ветераны России» направляло в МВД заявление о проверке клипов и песен Гуфа и Slimus (настоящее имя — Вадим Мотылев) на пропаганду наркотиков. Общественники также обратились к властям нескольких регионов с просьбой запретить все их выступления. Активисты назвали исполнителей лжепевцами и заявили, что они «культивировали уничтожение национальной гордости».

В октябре того же года Долматова задержали в подмосковной Апрелевке. Сообщалось, что музыкант пытался приставать к девушке, которая отказалась от его внимания и позвонила своему брату. Мужчины начали ссориться, и в результате драки Гуф ударил соперника по уху, а также травмировал свою руку. Пострадавший обратился за помощью, подал жалобу на рэпера, и обоих доставили в полицейский участок для расследования случившегося.

Кроме того, в ноябре 2023-го Следственный комитет проверял Гуфа на оскорбление чувств верующих из-за видео со священниками под песню «Тем, кто с нами». Тогда на Долматова пожаловались активисты православного движения «Сорок сороков». Участники движения также попросили ведомство проверить песню на пропаганду употребления наркотиков. В итоге в августе 2025-го Роскомнадзор уведомил интернет-ресурсы о необходимости ограничить доступ к треку «Тем, кто с нами». В РКН объяснили, что песню внесли Единый реестр запрещенной информации на основании решения МВД.

Употребление наркотиков вредит здоровью.

