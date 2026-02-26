Перевозбудился и умер? Похититель попперсов загадочно скончался в Москве

В Москве при загадочных обстоятельствах скончался гражданин Украины, которого обвиняли в краже 150 флаконов сексуального возбудителя. Что об этом известно?

Из-за чего умер похититель попперсов

Таганский суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении украинца, обвиняемого по статье о краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ); по данным следствия, 13 сентября 2025 года мужчина украл в одной из торговых точек столицы почти 150 флаконов возбудителей попперс различных брендов на общую сумму свыше 100 тысяч рублей.

До судебного процесса он не дожил — обвиняемый скончался перед Новым годом, сообщает RTVI. Обстоятельства, в связи с которыми это случилось, неизвестны. Смерть мужчины была документально зафиксирована.

«Учитывая полученную информацию, судом на обсуждение участников процесса поставлен вопрос о прекращении уголовного дела в связи со смертью подсудимого. В данном случае никто из участников процесса против прекращения дела по указанному основанию не возражал», — говорится в постановлении Таганского суда.

В итоге дело прекратили, а изъятые в ходе следствия флаконы с препаратом вернули владелице магазина.

Табличка на здании Таганского районного суда в Москве Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Пользователи Сети задались вопросом, не связана ли смерть мужчины с теми самыми попперсами.

«Перевозбудился и умер, что ли?», «Остается только гадать, для чего ему нужны были возбудители в таком количестве», — пишут они.

Попперсы — это ингалянты на основе нитритов. В 19-20 веках эти препараты использовались для лечения стенокардии. Однако сейчас их чаще всего применяют для усиления сексуального удовольствия. Попперсы вызывают быстрое расширение сосудов и расслабление гладкой мускулатуры. Употребление попперсов также может быть вредным для здоровья, их прием может в том числе привести к инфаркту или инсульту.

Какие еще кражи секс-игрушек известны

В марте 2023 года сообщалось, что в Москве возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который в сентябре того же года похитил дорогую игрушку из интим-магазина в районе Замоскворечье. Отмечалось, что он схватил с витрины фаллоимитатор стоимостью почти 15 тысяч рублей и убежал. Задержать вора удалось лишь спустя почти месяц. Им оказался 46-летний житель Кабардино-Балкарии. В краже мужчина сразу сознался и рассказал полицейским, что украл этот аппарат для продажи, потому что были нужны деньги на жизнь.

В сентябре 2025-го пьяный новосибирец пришел в магазин для взрослых и спрятал под одеждой коробку с надувной куклой, а затем вышел на улицу. Однако после этого мужчина вернулся, чтобы попросить у продавцов 40 рублей на проезд. К тому моменту они уже заметили пропажу и нажали тревожную кнопку. Похитителя задержали, он рассказал, что куклу оставил на скамейке во дворе другого дома, но ее не нашли из-за темноты.

На допросе мужчина заявил, что работает водителем маршрутки и недавно попытался соблазнить кондуктора, но женщина ответила отказом, который в итоге стал мотивом преступления.

Читайте также:

Находящаяся под следствием Лерчек родила ребенка: что известно, здоровье



Алименты вырастут в разы: новые правила, сколько надо платить

Умерла звезда «Снежной королевы» Климова: что известно, последние дни, роли