19 марта 2026 в 17:48

«Операция Lost началась»: Медведев объяснил, зачем Зеленскому выборы

Дмитрий Медведев
Планы президента Украины Владимира Зеленского провести выборы можно назвать попыткой продлить существование и вернуть легитимность, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. По его мнению, украинский глава рассчитывает воскреснуть политически на фоне финансирования в $90 млрд и внутренней мобилизации.

Гальванизация смердящего трупа — проект номер один. Этого не скрывает и окружение шатающегося от наркоты зомби. Расчет прост. Выборы, победа над английским военноподданным (имеется в виду посол Украины в Британии Валерий Залужный — NEWS.ru) — единственный шанс остаться в живых. Операция Lost началась, — написал Медведев.

При этом зампред Совбеза подчеркнул, что действующий украинский лидер никогда не будет для России легальной стороной переговоров. Он провел параллель с ситуацией вокруг Адольфа Гитлера, который не мог участвовать в переговорах, и напомнил, что акт о капитуляции Германии подписывали военные, а не политическое руководство.

Ранее Медведев снова выступил с критикой в адрес Украины, назвав ее несуществующей «Страной 404». По мнению зампреда, международное внимание к Киеву носит искусственно раздутый характер.

