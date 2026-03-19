Путин призвал генпрокуратуру контролировать средства на нацпрограммы и ГОЗы

Средства, выделяемые на национальные программы и гособоронзаказ, должны быть тщательно защищены, заявил президент России Владимир Путин, говорится на сайте Кремля. Он также отметил, что важно следить за качеством и соблюдением законодательства о промышленной безопасности оборонными предприятиями из-за роста объема военной продукции.

Основное внимание нужно уделить защите бюджетных средств, прежде всего направляемых на реализацию национальных проектов и долгосрочных программ. И конечно, нужно контролировать средства, которые идут на гособоронзаказ и расширение мощностей оборонно-промышленного комплекса, — сказал глава государства.

Ранее Путин поручил провести анализ результатов внедрения риск-ориентированного подхода в контроле бизнеса. Он отметил, что переход надзорных органов на новую модель позволил сократить число проверок. Сейчас необходимо детально изучить итоги применения этого подхода и устранить оставшиеся административные барьеры, мешающие бизнесу.

Также российский лидер подчеркнул, что в 2025 году свыше 7 млн россиян обратились в органы прокуратуры. Он отметил, что деятельность прокуроров в сфере защиты прав граждан по-прежнему актуальна.