19 марта 2026 в 17:50

Путин призвал генпрокуратуру контролировать средства на нацпрограммы и ГОЗы

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Средства, выделяемые на национальные программы и гособоронзаказ, должны быть тщательно защищены, заявил президент России Владимир Путин, говорится на сайте Кремля. Он также отметил, что важно следить за качеством и соблюдением законодательства о промышленной безопасности оборонными предприятиями из-за роста объема военной продукции.

Основное внимание нужно уделить защите бюджетных средств, прежде всего направляемых на реализацию национальных проектов и долгосрочных программ. И конечно, нужно контролировать средства, которые идут на гособоронзаказ и расширение мощностей оборонно-промышленного комплекса, — сказал глава государства.

Ранее Путин поручил провести анализ результатов внедрения риск-ориентированного подхода в контроле бизнеса. Он отметил, что переход надзорных органов на новую модель позволил сократить число проверок. Сейчас необходимо детально изучить итоги применения этого подхода и устранить оставшиеся административные барьеры, мешающие бизнесу.

Также российский лидер подчеркнул, что в 2025 году свыше 7 млн россиян обратились в органы прокуратуры. Он отметил, что деятельность прокуроров в сфере защиты прав граждан по-прежнему актуальна.

Владимир Путин
поручения
прокуратура
средства
контроль
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

