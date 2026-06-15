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15 июня 2026 в 13:57

Путин рассказал, как Лукашенко относится к проекту ВСМ Москва — Минск

Путин: Лукашенко поддерживает проект высокоскоростной магистрали Москва — Минск

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
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Президент России Владимир Путин заявил, что неоднократно обсуждал с белорусским коллегой Александром Лукашенко планы по строительству высокоскоростной магистрали Москва — Минск. По его словам, глава соседнего государства всецело поддерживает этот проект, потому административных трудностей ждать не стоит, передает пресс-служба Кремля.

Что касается [проекта ВСМ] Москва — Минск, мы с Александром Григорьевичем [Лукашенко] неоднократно это обсуждали. Президент Белоруссии поддерживает, так что здесь никаких административных трудностей не будет, — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что проект Высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом полностью обеспечен финансированием и реализуется по графику. Строительство ведется в рамках концессионного соглашения, которое предполагает смешанное финансирование.

До этого стало известно, что поезда «Сапсан» и «Аврора», курсирующие между Москвой и Петербургом, отправят на другие загруженные направления после запуска первой линии ВСМ в 2028 году. Никитин допустил, что составы начнут ходить до Казани.

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