Путин рассказал, как Лукашенко относится к проекту ВСМ Москва — Минск

Президент России Владимир Путин заявил, что неоднократно обсуждал с белорусским коллегой Александром Лукашенко планы по строительству высокоскоростной магистрали Москва — Минск. По его словам, глава соседнего государства всецело поддерживает этот проект, потому административных трудностей ждать не стоит, передает пресс-служба Кремля.

Что касается [проекта ВСМ] Москва — Минск, мы с Александром Григорьевичем [Лукашенко] неоднократно это обсуждали. Президент Белоруссии поддерживает, так что здесь никаких административных трудностей не будет, — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что проект Высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом полностью обеспечен финансированием и реализуется по графику. Строительство ведется в рамках концессионного соглашения, которое предполагает смешанное финансирование.

До этого стало известно, что поезда «Сапсан» и «Аврора», курсирующие между Москвой и Петербургом, отправят на другие загруженные направления после запуска первой линии ВСМ в 2028 году. Никитин допустил, что составы начнут ходить до Казани.