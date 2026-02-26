Умерла звезда «Снежной королевы» Климова: что известно, последние дни, роли

Известная по роли Снежной королевы актриса Наталья Климова ушла из жизни в возрасте 87 лет, передает портал «Кино-театр.ру». Что стало причиной смерти, какими были последние дни Климовой?

Что известно о смерти Климовой

Отмечается, что Климова скончалась 25 февраля. Точная причина смерти неизвестна.

«Натальи не стало вчера, последнее время она сильно болела и почти не ходила. Возраст все-таки», — рассказал источник ТАСС.

Климова будет похоронена на территории Свято-Воскресенского монастыря в Муроме 27 февраля, в день ее рождения.

Последние годы актриса жила в Муроме вместе с актером Владимиром Заманским. Как рассказали в городской администрации, Климова и ее муж, который недавно отметил 100-летний юбилей, были прихожанами Свято-Воскресенского женского монастыря и помогали в восстановлении обители.

Актриса Елена Проклова в разговоре с NEWS.ru назвала Климову неземным человеком и особой женщиной. Она отметила, что тяжело переживает утрату коллеги.

«По моим детским воспоминаниям, Наталия Климова остается той самой Снежной королевой [из фильма-сказки]. Для меня это особая женщина. Она осталась неземным человеком и жизнь прожила такую, что вызывает у меня огромное уважение. Царство небесное, земля ей пухом. Она особая женщина. Мне очень жалко ее супруга, Владимира Заманского, не представляю, как он переживает. Надеюсь, они увидятся однажды и уже никогда не разлучатся», — высказалась Проклова.

27 февраля Наталье Климовой должно было исполниться 88 лет.

Свято-Воскресенский женский монастырь, г. Муром, 2015 г. Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Чем известна Климова, роли

Климова родилась 27 февраля 1938 года в Москве. Свой творческий путь начала в стенах Школы-студии МХАТ, которую окончила в 1963 году. После чего она играла в театре «Современник». Широкую известность актрисе принесла роль Зои Монроз в фильме «Гиперболоид инженера Гарина», а также роль Снежной королевы в экранизации сказки. Артистка также снималась в таких картинах, как «Иду на грозу», «Снегурочка» и «Чайковский».

Как пишут СМИ, в начале 1990-х Наталья оставила сцену из-за тяжелой формы туберкулеза крови. Несколько лет провела в больницах, были сделаны несколько сложных операций. Когда болезнь отступила, Климова и Заманский в 1998 году решили уехать в Муром.

