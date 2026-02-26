Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 11:29

«Особая женщина»: Проклова эмоционально высказалась о смерти Климовой

Актриса Проклова назвала Климову неземным человеком

Елена Проклова Елена Проклова Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова назвала советскую актрису Наталью Климову, о смерти которой стало известно 26 февраля, неземным человеком и особой женщиной. В беседе с NEWS.ru она отметила, что тяжело переживает утрату коллеги, которая навсегда останется в ее памяти «той самой Снежной королевой» из одноименного фильма-сказки.

По моим детским воспоминаниям, Наталия Климова остается той самой Снежной Королевой [из фильма-сказки]. Для меня это особая женщина. Она осталась неземным человеком и жизнь прожила такую, что вызывает у меня огромное уважение. Царство небесное, земля ей пухом. Она особая женщина. Мне очень жалко ее супруга, Владимира Заманского (советский и российский актер. — NEWS.ru), не представляю как он переживает. Надеюсь, они увидятся однажды и уже никогда не разлучатся, — высказалась Проклова.

Ранее сообщалось, что Климова умерла в возрасте 87 лет. Артистка скончалась 25 февраля. Звезда фильма «Снежная королева» окончила Школу-студию МХАТ и служила в театре «Современник». Актриса также снималась в таких картинах, как «Гиперболоид инженера Гарина», «Иду на грозу», «Снегурочка» и «Чайковский».

актрисы
смерти
культура
Елена Проклова
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Алма-Ате отменено выступление олимпийского чемпиона
Двух жителей Карелии подозревают в краже ювелирных украшений в Петербурге
Адвокаты ответили, может ли мечта Сабурова вернуться в РФ стать реальностью
В Кремле пояснили позицию России по участию в Совете мира
Песков заявил о падении нефтегазовых доходов России
Краснодарская налоговая оказалась под прицелом после обысков у начальника
Курс рубля обрушился на фоне планов ужесточения бюджетного правила
Матвиенко поддержала сотрудничество театров Севастополя и Санкт-Петербурга
Украина лишилась одного из «величайших в мире дирижеров-интерпретаторов»
Попытка подозреваемого заложить бомбу под авто военного попала на видео
В Отрадном мужчина наступил на кота и чуть не раздавил его
Ребенок едва не умер из-за огромной оливки в желудке
Стало известно, в какие сроки пройдет праймериз «Единой России»
В Госдуме ответили, кто несет ответственность за буллинг в коллективе
Прохожие чудом спасли выпавшего из окна мальчика в Петербурге
Королевская семья Британии: новости, Эндрю отправили под домашний арест?
«Получают удовольствие»: Мостовой раскрыл секрет успеха «выскочки» РПЛ
Наступление ВС России на Харьков 26 февраля: сотня трупов, бои в Купянске
Цены на тепличные овощи побили рекорды в России
Россиян предупредили о штрафах за мат в домовых чатах
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.