«Особая женщина»: Проклова эмоционально высказалась о смерти Климовой

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова назвала советскую актрису Наталью Климову, о смерти которой стало известно 26 февраля, неземным человеком и особой женщиной. В беседе с NEWS.ru она отметила, что тяжело переживает утрату коллеги, которая навсегда останется в ее памяти «той самой Снежной королевой» из одноименного фильма-сказки.

По моим детским воспоминаниям, Наталия Климова остается той самой Снежной Королевой [из фильма-сказки]. Для меня это особая женщина. Она осталась неземным человеком и жизнь прожила такую, что вызывает у меня огромное уважение. Царство небесное, земля ей пухом. Она особая женщина. Мне очень жалко ее супруга, Владимира Заманского (советский и российский актер. — NEWS.ru), не представляю как он переживает. Надеюсь, они увидятся однажды и уже никогда не разлучатся, — высказалась Проклова.

Ранее сообщалось, что Климова умерла в возрасте 87 лет. Артистка скончалась 25 февраля. Звезда фильма «Снежная королева» окончила Школу-студию МХАТ и служила в театре «Современник». Актриса также снималась в таких картинах, как «Гиперболоид инженера Гарина», «Иду на грозу», «Снегурочка» и «Чайковский».