Звезда фильма «Снежная королева» ушла из жизни Актриса Наталья Климова из фильма «Снежная королева» умерла на 88-м году жизни

Советская актриса Наталья Климова, известная по фильму «Снежная королева», умерла в возрасте 87 лет, сообщили на портале «Кино-театр.ру». Артистка скончалась 25 февраля.

Климова окончила Школу-студию МХАТ и служила в театре «Современник». Широкую известность ей принесла роль в «Снежной королеве» 1966 года.

В фильмографии актрисы также работы в картинах «Гиперболоид инженера Гарина», «Иду на грозу», «Снегурочка» и «Чайковский». Созданный ею образ Снежной королевы стал одним из наиболее узнаваемых в советском кино.

Ранее российский актер театра и кино Владимир Довжик скончался в возрасте 57 лет, сообщили в пресс-службе Московского драматического театра «Человек». Он известен зрителям по ролям в сериалах «Бригада» и «Интерны».

До этого один из основателей челябинского ансамбля «Ариэль» Ростислав Гепп умер на 75-м году жизни, сообщила пресс-служба правительства Челябинской области. Губернатор региона Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким.

Кроме того, из жизни ушла вдова народного артиста СССР Алексея Баталова. Советская актриса и цирковая артистка Гитана Леонтенко скончалась на 91-м году жизни у себя дома в Москве.