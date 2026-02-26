Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 02:38

В Белом доме прокомментировали расстрел катера США у берегов Кубы

Вэнс: инцидент у берегов Кубы не является чем-то серьезным по мнению США

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Администрация США не рассматривает инцидент в водах Кубы как нечто серьезное, вызывающее значительную тревогу, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. По его словам, которые передает пресс-служба Белого дома, Вашингтон продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

По словам Вэнса, ситуация, вероятно, не настолько плоха, как можно было опасаться. Он признался, что не знает деталей произошедшего, так как был проинформирован госсекретарем Марко Рубио всего 15 минут назад.

Ранее кубинские пограничники открыли огонь по американскому катеру-нарушителю у побережья провинции Вилья-Клара, сообщило Министерство внутренних дел острова. В ходе перестрелки четверо нападавших были убиты, еще шестеро получили ранения.

До этого президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о готовности к диалогу с США при условии равноправного и уважительного отношения. Он подчеркнул, что переговоры возможны только без давления и ультиматумов, отметив отсутствие ненависти к американскому народу.

Кроме того, зарубежные СМИ сообщили об обострении отношений между Гаваной и Вашингтоном. На фоне возможного ужесточения санкций, включая нефтяную блокаду, Куба усилила оборонные меры, исключив саму возможность капитуляции.

Куба
США
Джей Ди Вэнс
Белый дом
