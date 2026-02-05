Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 20:38

Куба обратилась к США с предложением

Мигель Диас-Канель: Куба готова к диалогу с США на условиях равенства

Куба открыта для переговоров с США по любым вопросам, но только если они будут проходить без давления и ультиматумов, заявил президент страны Мигель Диас-Канель. В ходе пресс-конференции он подчеркнул, что без предварительных условий и с позицией равных можно выстроить цивилизованные отношения, передает РИА Новости.

Без давления — под давлением невозможно вести диалог, без предварительных условий, на равных позициях, с уважением нашего суверенитета, независимости и права на самоопределение, — сказал он.

Диас-Канел подчеркнул, что кубинцы не испытывают ненависти к американскому народу. Куба признает ценности американского народа, его историю и культуру, отметил он.

Ранее издание Forsal сообщило, что отношения между Кубой и США вновь обостряются, власти Гаваны усиливают оборонные меры. По его данным, администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривает вариант ужесточения давления, включая потенциальную нефтяную блокаду острова.

До этого Трамп заявил, что США могут достичь договоренности с Кубой, не доводя ситуацию на острове до гуманитарного кризиса. Он подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на готовность Гаваны к переговорам.

