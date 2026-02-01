Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 11:21

«Придут сами»: Трамп перешел к «прянику» в отношениях с Кубой

Трамп заявил о возможности договориться с Кубой без доведения страны до кризиса

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Nicole Combea/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
США могут достичь договоренности с Кубой, не доводя ситуацию на острове до гуманитарного кризиса, заявил президент Дональд Трамп. Он подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на готовность Гаваны к переговорам, передает Reuters.

Не обязательно доводить дело до гуманитарного кризиса. Думаю, они, вероятно, придут к нам сами и захотят заключить сделку, — отметил американский лидер.

По словам Трампа, на Кубе сложилась тяжелая ситуация из-за нехватки денег и нефти, что усугубилось после ослабления поддержки со стороны Венесуэлы. Глава государства добавил, что США намерены проявить доброжелательность в отношении Гаваны и хотели бы урегулировать вопрос о возвращении на остров американских граждан.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил о намерении Трампа задушить экономику, комментируя угрозы американского лидера ввести пошлины против стран, торгующих нефтью с Кубой. Он назвал новые меры США преступными и фашистскими.

Директор Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Дмитрий Розенталь между тем подчеркнул, что Трамп будет искать раскол внутри кубинских элит, чтобы попытаться дестабилизировать обстановку в стране. По его словам, президент США стремится расшатать ситуацию изнутри, используя экономические трудности страны.

