30 января 2026 в 17:11

«Намерен задушить»: президент Кубы ответил на угрозы Трампа по пошлинам

Бермудес: Трамп намерен задушить экономику Кубы

Мигель Диас-Канель Бермудес Мигель Диас-Канель Бермудес Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп намерен задушить экономику Кубы, заявил президент островного государства Мигель Диас-Канель Бермудес на своей странице в соцсети X. Так он прокомментировал угрозы американского лидера ввести пошлины против стран, торгующих нефтью с Кубой. Кубинский лидер назвал новые меры США преступными и «фашистскими».

Под лживым и безосновательным предлогом, распространяемым теми, кто занимается политикой и обогащается за счет страданий нашего народа, президент Трамп намерен задушить кубинскую экономику, вводя пошлины на страны, которые суверенно торгуют нефтью с Кубой, — написал он.

Ранее директор Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Дмитрий Розенталь заявил, что Трамп будет искать раскол внутри кубинских элит, чтобы попытаться дестабилизировать обстановку в стране. По его словам, американский лидер стремится расшатать ситуацию изнутри, используя экономические трудности страны.

До этого Трамп подписал указ, расширяющий экономическое давление на Кубу. Он разрешает введение дополнительных пошлин на товары из любых стран, которые поставляют нефть на остров. Конкретный размер потенциальных пошлин в указе не определен, что оставляет администрации Трампа пространство для маневра.

