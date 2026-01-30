«Будет искать раскол»: политолог объяснил тактику Трампа по Кубе

Президент США Дональд Трамп будет искать раскол внутри кубинских элит, чтобы попытаться дестабилизировать обстановку в стране, высказал мнение в разговоре с РИА Новости директор Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Дмитрий Розенталь. По его словам, американский лидер стремится расшатать ситуацию изнутри, используя экономические трудности страны.

Я думаю, что Трамп будет искать какой-то раскол в кубинских элитах. Он будет искать тех игроков, на которых он может сделать ставку и попытаться режим расшатать изнутри, потому что без внутренней оппозиции в режиме это делается значительно сложнее, а социально-экономическая ситуация, конечно, способствует вот этому расколу элит, — сказал он.

Розенталь отметил, что пока неизвестно, насколько едина кубинская власть, но внешние факторы способны усилить разногласия в стране. В частности, приостановка поставок венесуэльской нефти и возможное сокращение оплаты труда кубинских врачей, работающих за рубежом, могут усугубить экономический кризис и повлиять на консолидацию правящих кругов.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков предположил в беседе с NEWS.ru, что США не станут красть представителей власти на Кубе по венесуэльскому сценарию. По его словам, политическая система на островном государстве крайне отличается от той, что была в Венесуэле или сейчас наблюдается в Иране.