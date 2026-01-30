Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 10:52

Американист ответил, повторят ли США венесуэльскую операцию на Кубе

Американист Дудаков: США не станут красть представителей власти на Кубе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

США не станут красть представителей власти на Кубе по венесуэльскому сценарию, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, политическая система на островном государстве крайне отличается от той, что была в Венесуэле, или сейчас наблюдается в Иране.

На Кубе ситуация не такая критичная, как в Венесуэле или Иране, несмотря на действия США. В частности, мы не видим там каких-то массовых масштабных протестов. Более того, основная часть кубинской оппозиции, наиболее активная, уже давным-давно уехала из страны либо в Испанию, либо в Соединенные Штаты. Не факт, что у американцев получится спровоцировать коллапс власти на Кубе. И не получится, я думаю, реализовать венесуэльский сценарий. Там он был возможен именно из-за того, что система во многом держалась на авторитете первого лица Николаса Мадуро. Он был яркой, харизматичной личностью. На Кубе все-таки другая, более партократическая система, — пояснил Дудаков.

Он добавил, что для достижения своих целей США пришлось бы проводить масштабную военную операцию на острове. Это, по словам американиста, было бы сопряжено с большими рисками и потерями.

Ранее глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что государство осуждает новые меры США в отношении острова. По его словам, Вашингтон предложил ввести тотальную блокаду поставок топлива в страну.

США
Куба
Венесуэла
Николас Мадуро
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия может заявить протест после слов генсека ООН про Крым
Зеленский ответил на предложение о встрече с Путиным в Москве
Диетолог назвал неожиданный продукт для профилактики рака
Россиянин напал с ножом на пасынка и сбежал в лес
В МИД России назвали число удерживаемых Киевом жителей Курской области
«Невозможно оспорить»: Слуцкий о снятии 10 очков с «Шанхай Шэньхуа»
В ГД ответили, возможно ли энергетическое перемирие между РФ и Украиной
Медики разработали инновационный метод борьбы с внутрибольничной инфекцией
Пентагон сделал тревожный ход на фоне ситуации на Ближнем Востоке
Западному стримингу запретили использовать и скачивать трек «Бу-ра-ти-но»
Офицер ВСУ отправился на ЛБС из-за долга и попал в плен
Долина выступит на джазовом концерте в Москве
«Бедная Европа»: в США пришли к неутешительному выводу насчет региона
В Европе признались, что не подготовились к миру на Украине
Частные охранники получат боевое оружие
У входа на станцию метро «Площадь Ильича» до смерти забили мужчину
В МИД назвали число убитых ВСУ российских детей в 2025 году
«Кто дал право?»: Медведев осадил Гутерриша по Крыму и Донбассу
Корги умерла из-за отравления крысиным ядом на прогулке в Москве
«Зачем лизать так глубоко?»: Медведев преподал генсеку ООН урок права
Дальше
Самое популярное
Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.