Американист ответил, повторят ли США венесуэльскую операцию на Кубе

США не станут красть представителей власти на Кубе по венесуэльскому сценарию, предположил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, политическая система на островном государстве крайне отличается от той, что была в Венесуэле, или сейчас наблюдается в Иране.

На Кубе ситуация не такая критичная, как в Венесуэле или Иране, несмотря на действия США. В частности, мы не видим там каких-то массовых масштабных протестов. Более того, основная часть кубинской оппозиции, наиболее активная, уже давным-давно уехала из страны либо в Испанию, либо в Соединенные Штаты. Не факт, что у американцев получится спровоцировать коллапс власти на Кубе. И не получится, я думаю, реализовать венесуэльский сценарий. Там он был возможен именно из-за того, что система во многом держалась на авторитете первого лица Николаса Мадуро. Он был яркой, харизматичной личностью. На Кубе все-таки другая, более партократическая система, — пояснил Дудаков.

Он добавил, что для достижения своих целей США пришлось бы проводить масштабную военную операцию на острове. Это, по словам американиста, было бы сопряжено с большими рисками и потерями.

Ранее глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что государство осуждает новые меры США в отношении острова. По его словам, Вашингтон предложил ввести тотальную блокаду поставок топлива в страну.