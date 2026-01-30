Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 07:47

«Осуждаем»: Куба ответила на топливную блокаду со стороны США

Глава МИД Паррилья: Куба осуждает новые меры США по блокаде поставок топлива

Бруно Родригес Паррилья Бруно Родригес Паррилья Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Куба осуждает новые меры США в отношении острова, заявил глава МИД карибской республики Бруно Родригес Паррилья в соцсети X. По его словам, Вашингтон предложил ввести тотальную блокаду поставок топлива в страну.

Мы самым решительным образом осуждаем последнюю эскалацию со стороны США против Кубы. <…> Теперь они предлагают ввести тотальную блокаду поставок топлива в нашу страну, — написал Паррилья.

Министр подчеркнул, что США пошли на шантаж и принуждение, пытаясь заставить другие страны поддержать блокаду Кубы. Он добавил, что тем, кто отказывается, Штаты угрожают введением произвольных пошлин.

Ранее президент США Дональд Трамп официально объявил режим чрезвычайного положения на фоне ситуации с Кубой. Решение обосновано якобы «необычной угрозой» со стороны островного государства для национальной безопасности и внешней политики Америки.

До этого Трамп подписал указ, расширяющий экономическое давление на Кубу. Он разрешает введение дополнительных пошлин на товары из любых стран, которые поставляют нефть на остров. Конкретный размер потенциальных пошлин в указе не определен, что оставляет администрации Трампа пространство для маневра.

