Трамп ввел чрезвычайное положение из-за Острова свободы

Президент США Дональд Трамп официально объявил режим чрезвычайного положения на фоне ситуации с Кубой. Решение обосновано якобы «необычной угрозой» со стороны островного государства для национальной безопасности и внешней политики Америки.

Я, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, признаю, что ситуация с Кубой представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов <…>, и настоящим объявляю национальное чрезвычайное положение в связи с этой угрозой, — говорится в документе.

Ранее Трамп подписал указ, расширяющий экономическое давление на Кубу. Он разрешает введение дополнительных пошлин на товары из любых стран, которые поставляют нефть на остров. Конкретный размер потенциальных пошлин в указе не определен, что оставляет администрации Трампа пространство для маневра. Эта мера представляет собой новый инструмент в длительной кампании США по ужесточению санкционного режима против Гаваны.

До этого сообщалось, что администрация главы Белого дома изучает возможность введения морской блокады Кубы. Цель этой меры — прекращение поставок нефти на остров. Данную идею уже поддержал государственный секретарь США Марко Рубио. Вашингтон ищет новые способы для смены политического руководства Кубы, но окончательного решения по блокаде еще не принято.