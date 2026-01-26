Песков заявил о тревоге Кремля из-за сообщений о Кубе

Информация о возможной блокаде Кубы со стороны США очень тревожная, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия дорожит отношениями с этой страной, передает ТАСС.

Мы читаем много сообщений на этот счет. Это тревожная информация. Мы знаем, что наши кубинские товарищи исполнены решимости отстаивать свои интересы, отстаивать свою независимость, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения морской блокады Кубы. Цель этой меры — прекращение поставок нефти на остров. Данную идею уже поддержал государственный секретарь США Марко Рубио. Вашингтон ищет новые способы для смены политического руководства Кубы, но окончательного решения по блокаде еще не принято.

Мексика также рассматривает возможность остановки своих нефтяных поставок на Кубу. Это происходит под давлением со стороны администрации Трампа, усилившимся после событий в Венесуэле. В окружении президента Мексики Клаудии Шейнбаум уверены, что за эти поставки Вашингтон может ввести санкции против их страны.