В Иране высказались о судьбе Ормузского пролива

Иран ведет переговоры о безопасном проходе кораблей через Ормузский пролив, заявил глава Министерства иностранных дела Исламской Республики Аббас Арагчи в интервью телеканалу CBS. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, речь идет о диалоге с представителями сразу нескольких государств.

Не могу выделить какую-то отдельную страну, но с нами связывались несколько государств, которые хотят безопасного прохода, — указал министр.

Ранее Аракчи сообщал, что Ормузский пролив остается открытым для прохода судов. Однако он добавил, что ограничения касаются только танкеров США и Израиля, которые атакуют Тегеран и его союзников. Министр отметил, что многие суда предпочитают избегать пролива из соображений безопасности, но значительная часть танкеров продолжает движение по этому маршруту.

Политолог Вадим Мингалев полагает, что пролив откроют для государств, готовых выслать послов США и Израиля. Он отметил, что это может повлиять на рост цен на нефть. Эксперт добавил, что немногие страны решатся на такой шаг и подчеркнул, что даже Китай вряд ли пойдет на это решение.