Россия выступила против ликвидации лидеров суверенных стран

Москва считает недопустимым физическое устранение политических лидеров любых независимых государств, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. Кремль выразил жесткую позицию России в связи с атаками на высокопоставленных лиц Исламской Республики, передает РИА Новости.

Безусловно, мы решительно осуждаем действия, направленные на причинение вреда здоровью или тем более убийства и ликвидацию представителей руководства суверенного и независимого Ирана, а также других стран, — заявил Песков.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил гибель главы иранского Совбеза Али Лариджани. Он отметил, что это было необходимо для смены власти в республике. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть всем причастным к убийству.

До этого сообщалось, что страны Персидского залива призвали президента США Дональда Трампа «навсегда нейтрализовать» Иран. По словам источников, сначала они отговаривали Соединенные Штаты от войны на Ближнем Востоке, однако сейчас призывают главу Белого дома «не останавливаться».