Нетаньяху подтвердил гибель Лариджани

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Он отметил, что это было необходимо для смены власти в республике, передает издание Haaretz.

Ранее сообщалось, что Лариджани опубликовал в соцсети X соболезнования в адрес погибших иранских моряков. Это произошло на фоне сообщений из Израиля о гибели чиновника в ходе новых ударов ЦАХАЛ.

Тем временем израильский телеканал N12 сообщил, что одной из целей ударов Армии обороны Израиля по территории Ирана в ночь на 17 марта был Лариджани. Информацию подтвердил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

16 марта Армия обороны Израиля ударила по правительственным зданиям в Тегеране и Ширазе. Кроме того, военные атаковали объекты в Тебризе. Наряду с этим, ЦАХАЛ приступила к проведению ограниченных и точечных наземных операций против опорных пунктов шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. До наступления армия нанесла удары по целям противника артиллерией и авиацией.