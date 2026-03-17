Трампа призвали «навсегда нейтрализовать» Иран

Страны Персидского залива призвали президента США Дональда Трампа «навсегда нейтрализовать» Иран, передает агентство Reuters. По словам источников, сначала они отговаривали США от войны на Ближнем Востоке, однако сейчас призывают Трампа «не останавливаться».

В Персидском заливе широко распространено мнение, что Иран пересек все красные линии в отношениях со всеми странами региона. Сначала мы защищали их и выступали против войны. Но как только они начали наносить удары по нам, они стали врагами. Другого способа классифицировать их нет, — отметил источник.

Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует проводить военную операцию против Ирана на протяжении по меньшей мере 100 дней. В частности, представители Центрального командования ВС США обратились к руководству Министерства войны с просьбой направить в штаб-квартиру командования в Тампе (штат Флорида) больше разведчиков для поддержки противостояния до сентября включительно.

До этого появилась информация о том, что ЕС не может согласовать общую линию в отношении конфликта на Ближнем Востоке из-за серьезных противоречий между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, который предлагает направить миссию сопровождения в Ормузский пролив, а Мерц отвечает отказом.