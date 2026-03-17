17 марта 2026 в 09:56

Трампа призвали «навсегда нейтрализовать» Иран

Страны Персидского залива призвали Трампа навсегда нейтрализовать Иран

Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Страны Персидского залива призвали президента США Дональда Трампа «навсегда нейтрализовать» Иран, передает агентство Reuters. По словам источников, сначала они отговаривали США от войны на Ближнем Востоке, однако сейчас призывают Трампа «не останавливаться».

В Персидском заливе широко распространено мнение, что Иран пересек все красные линии в отношениях со всеми странами региона. Сначала мы защищали их и выступали против войны. Но как только они начали наносить удары по нам, они стали врагами. Другого способа классифицировать их нет, — отметил источник.

Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует проводить военную операцию против Ирана на протяжении по меньшей мере 100 дней. В частности, представители Центрального командования ВС США обратились к руководству Министерства войны с просьбой направить в штаб-квартиру командования в Тампе (штат Флорида) больше разведчиков для поддержки противостояния до сентября включительно.

До этого появилась информация о том, что ЕС не может согласовать общую линию в отношении конфликта на Ближнем Востоке из-за серьезных противоречий между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, который предлагает направить миссию сопровождения в Ормузский пролив, а Мерц отвечает отказом.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иранские ракеты упали в нескольких метрах от офиса Нетаньяху
В Госдуме предложили необычный способ уберечь детей от опасностей
В ФСБ заявили о сотнях уголовных дел по хищениям в оборонной сфере
Россиянина задержали за стрельбу по полицейским и поджог
Пророссийский хакер устроил массовый взлом скрытых камер на Украине
Глава ПКР опроверг слухи о плохом отношении к паралимпийцам из России
Когда стройка становится активом: новая логика инвестиционного цикла
Генерал США выпил литр чачи и расшиб себе лоб во время гулянки в Киеве
Россиянам рассказали, сколько студентов сдали демонстрационный экзамен
В России сделали прогноз решения ЦБ по ключевой ставке
Москвичей предупредили о резком похолодании после аномального тепла
Спасатели достали четырех зажатых в машине после ДТП россиян
МВФ забил тревогу из-за финансовой помощи Украине
Живодеры массово убили хвостатых, которых собирались отправить в семьи
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 марта: где сбои в России
Соучастницу футболиста-убийцы задержали
Россиянам предложили выдавать скидки из-за замедления домашнего интернета
«Не самая простая»: Багиян о сложностях на Паралимпиаде
Подполье доложило об успехах бомбового удара под Херсоном
Пакистан нанес новые авиаудары после гибели 400 афганцев
Дальше
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
