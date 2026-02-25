Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 22:38

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу

Береговая охрана Кубы открыла огонь по американскому катеру-нарушителю

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Кубинские пограничники открыли огонь по американскому катеру-нарушителю у побережья провинции Вилья-Клара, передает Министерство внутренних дел острова в соцсети X. В ходе перестрелки четверо нападавших были убиты, еще шестеро получили ранения.

По данным ведомства, экипаж судна из Флориды первым открыл стрельбу по кубинским военным, ранив командира патруля. Пострадавших американцев эвакуировали и оказали им необходимую помощь.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США сообщило: Соединенные Штаты разрешат перепродажу венесуэльской нефти на Кубу для коммерческого и гуманитарного использования. При этом под послабления не подпадают операции с участием кубинских вооруженных сил и спецслужб.

До этого президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о готовности к диалогу с США при условии равноправного и уважительного отношения. Он подчеркнул, что переговоры возможны только без давления и ультиматумов, отметив отсутствие ненависти к американскому народу.

Кроме того, зарубежные СМИ сообщили об обострении отношений между Гаваной и Вашингтоном. На фоне возможного ужесточения санкций, включая нефтяную блокаду, Куба усилила оборонные меры, исключив саму возможность капитуляции.

