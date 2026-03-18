Власти отчитались о ситуации с дефицитом кадров в России

Голикова сообщила о сокращении кадрового дефицита в России

России в 2025 году удалось перешагнуть плановые показатели по снижению нехватки рабочих рук, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Успех связали с реализацией национального проекта «Кадры», ориентированного на рост занятости.

В результате реализации нацпроекта обеспечены запланированные темпы сокращения дефицита кадров за счет увеличения занятости. Данный показатель составил 101,7% при плане 100,9%, — говорится в сообщении аппарата вице-премьера.

Голикова уточнила, что помимо этого, заметно выросло число граждан, вовлеченных в программы содействия трудоустройству. Результат в этой сфере достиг 112,9%, превысив намеченные ориентиры на 13%.

Ранее глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников отмечал, что отраслевые программы могут создать более 3 млн дополнительных кадровых ресурсов в экономике. Эти резервы планируется использовать для закрытия дефицита специалистов в отраслях и переобучения для других секторов.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что рабочие профессии в России становятся все более престижными, в том числе среди молодежи. По его словам, работодатели все активнее ищут сотрудников со средним профессиональным образованием.