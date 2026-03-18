Невролог рассказала о способах борьбы с бессонницей

Невролог Копцева: для борьбы с бессонницей нужно отложить гаджеты перед сном

Для борьбы с бессонницей необходимо отложить гаджеты перед сном, рассказала «Радио 1» врач-невролог Видновской больницы Анна Копцева. Она отметила, что у 10-15% взрослого населения такое состояние становится хроническим.

Синий спектр подавляет выработку гормона мелатонина, который как раз регулирует наш цикл сна и бодрствования. И если мы активно сидим в гаджетах, то мозг получает сигнал, что все еще день и можно продолжать бодрствовать, — рассказала Копцева.

Невролог подчеркнула, что основным способом лечения бессонницы считается гигиена сна. При длительных проблемах, дневной сонливости и апноэ она посоветовала обратиться за медицинской помощью.

Ранее сомнолог Дмитрий Яковлев рассказал, что сбитый режим сна повышает риск развития болезни Альцгеймера. Он отметил, что при такой проблеме у человека происходит сбой в биологических ритмах, что впоследствии чревато хронической бессонницей и даже депрессией.

В Сети появилось видео с неожиданным взрывом метеорита в небе над Огайо
Почти 30 «птичек» ВСУ сгорели в небе над Россией за несколько часов
Королевская семья Британии: новости, угроза разоблачения, тайны монархов
«Был маменькиным сынком»: Киркоров сделал признание у могилы отца
Женщин не будут обязывать идти к психологу из-за нежелания иметь детей
Психолог объяснила феномен комфортных людей
Суд Варшавы решил выдать Украине российского археолога
В Югре упадет ступень космического аппарата
Назван нюанс, способный навредить политическому будущему Трампа
На тушение бизнес-центра Turas в Москве перебросили еще пять расчетов
Видеопродюсер ответил, почему короткие видео стали популярными
«Надеюсь, получится»: Бурак Озчивит поделился связанной с Россией мечтой
В России запретили изымать земельные участки у многодетных семей
Адвокат семьи Яниса Тиммы задала неудобный вопрос его экс-жене Седоковой
Стало известно, чем обернутся для США серьезные расходы на войну с Ираном
Хуснуллин сравнил стоимость всей России с ценой одного Нью-Йорка
Песков раскрыл планы Путина на годовщину воссоединения Крыма с Россией
Что известно о ключевом повороте в поисках пропавших в Твери детей
Что известно об убийстве министра разведки Ирана
Идею об ужесточении законов для мигрантов поддержали в Госдуме
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

