Невролог рассказала о способах борьбы с бессонницей Невролог Копцева: для борьбы с бессонницей нужно отложить гаджеты перед сном

Для борьбы с бессонницей необходимо отложить гаджеты перед сном, рассказала «Радио 1» врач-невролог Видновской больницы Анна Копцева. Она отметила, что у 10-15% взрослого населения такое состояние становится хроническим.

Синий спектр подавляет выработку гормона мелатонина, который как раз регулирует наш цикл сна и бодрствования. И если мы активно сидим в гаджетах, то мозг получает сигнал, что все еще день и можно продолжать бодрствовать, — рассказала Копцева.

Невролог подчеркнула, что основным способом лечения бессонницы считается гигиена сна. При длительных проблемах, дневной сонливости и апноэ она посоветовала обратиться за медицинской помощью.

Ранее сомнолог Дмитрий Яковлев рассказал, что сбитый режим сна повышает риск развития болезни Альцгеймера. Он отметил, что при такой проблеме у человека происходит сбой в биологических ритмах, что впоследствии чревато хронической бессонницей и даже депрессией.