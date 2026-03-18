Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 13:53

В России обрушились на МАГАТЭ после реакции на инцидент у АЭС «Бушер»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

МАГАТЭ не оценило должным образом угрозу после попытки атаковать АЭС «Бушер» в Иране, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети Х. По его словам, инцидент лишний раз свидетельствует о существовании реального риска крупной ядерной катастрофы, которая может серьезно повлиять на весь регион.

Я не уверен, что реакция Агентства соответствует серьезности ситуации. Ракета взорвалась всего в 200 метрах от действующего ядерного реактора. Нельзя исключать возможность нового удара, — написал он.

Ранее физик-ядерщик Андрей Ожаровский отмечал, что удар по иранской АЭС «Бушер» не окажет влияния на Россию. Он отметил, что в следовых количествах радиоактивный выброс может затронуть южные регионы. По его словам, успешный удар повлечет за собой «катастрофу регионального масштаба» в городе, где располагается АЭС.

До этого гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев рассказал, что неизвестные силы ударили вечером 17 марта по территории, прилегающей к зданию метрологической службы на промплощадке АЭС «Бушер» в Иране. По его словам, это первый зафиксированный удар по территории атомной станции с начала конфликта на Ближнем Востоке.

МАГАТЭ
удары
Иран
АЭС
Россия
Михаил Ульянов
Самое популярное
Москва

Россия

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.