В России обрушились на МАГАТЭ после реакции на инцидент у АЭС «Бушер» Постпред Ульянов назвал недостаточной реакцию МАГАТЭ на инцидент у АЭС «Бушер»

МАГАТЭ не оценило должным образом угрозу после попытки атаковать АЭС «Бушер» в Иране, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети Х. По его словам, инцидент лишний раз свидетельствует о существовании реального риска крупной ядерной катастрофы, которая может серьезно повлиять на весь регион.

Я не уверен, что реакция Агентства соответствует серьезности ситуации. Ракета взорвалась всего в 200 метрах от действующего ядерного реактора. Нельзя исключать возможность нового удара, — написал он.

Ранее физик-ядерщик Андрей Ожаровский отмечал, что удар по иранской АЭС «Бушер» не окажет влияния на Россию. Он отметил, что в следовых количествах радиоактивный выброс может затронуть южные регионы. По его словам, успешный удар повлечет за собой «катастрофу регионального масштаба» в городе, где располагается АЭС.

До этого гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев рассказал, что неизвестные силы ударили вечером 17 марта по территории, прилегающей к зданию метрологической службы на промплощадке АЭС «Бушер» в Иране. По его словам, это первый зафиксированный удар по территории атомной станции с начала конфликта на Ближнем Востоке.