Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 12:26

Физик рассказал, затронет ли удар по АЭС «Бушер» Россию

Первый энергоблок атомной электростанции «Бушер» в Иране Первый энергоблок атомной электростанции «Бушер» в Иране Фото: Валерий Мельников /РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Удар по иранской АЭС «Бушер» не окажет влияния на Россию, рассказал «Ридусу» физик-ядерщик Андрей Ожаровский. Он отметил, что в следовых количествах радиоактивный выброс может затронуть южные регионы.

До территории РФ долетят какие-то радиоактивные вещества, в первую очередь цезий и стронций. Но их концентрация не будет превышать действующие нормативы. Они просто добавятся к такому же незначительному налету от старых аварий, — рассказал Ожаровский.

Физик подчеркнул, что станция находится на далеком расстоянии от России. По его словам, успешный удар повлечет за собой «катастрофу регионального масштаба» в городе, где располагается АЭС.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев рассказал, что неизвестные силы ударили вечером 17 марта по территории, прилегающей к зданию метрологической службы на промплощадке АЭС «Бушер» в Иране. По его словам, это первый зафиксированный удар по территории атомной станции с начала конфликта на Ближнем Востоке.

Иран
Россия
АЭС
удары
последствия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Москва

Россия

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.