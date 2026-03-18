Физик рассказал, затронет ли удар по АЭС «Бушер» Россию Физик Ожаровский: удар по АЭС «Бушер» не затронет Россию

Удар по иранской АЭС «Бушер» не окажет влияния на Россию, рассказал «Ридусу» физик-ядерщик Андрей Ожаровский. Он отметил, что в следовых количествах радиоактивный выброс может затронуть южные регионы.

До территории РФ долетят какие-то радиоактивные вещества, в первую очередь цезий и стронций. Но их концентрация не будет превышать действующие нормативы. Они просто добавятся к такому же незначительному налету от старых аварий, — рассказал Ожаровский.

Физик подчеркнул, что станция находится на далеком расстоянии от России. По его словам, успешный удар повлечет за собой «катастрофу регионального масштаба» в городе, где располагается АЭС.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев рассказал, что неизвестные силы ударили вечером 17 марта по территории, прилегающей к зданию метрологической службы на промплощадке АЭС «Бушер» в Иране. По его словам, это первый зафиксированный удар по территории атомной станции с начала конфликта на Ближнем Востоке.