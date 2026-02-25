Зимняя Олимпиада — 2026
Охлобыстин, поездка в Киев, мнение об СВО: как живет актриса Мария Пирогова

Мария Пирогова
Актриса Мария Пирогова продолжает творческую деятельность. Что известно о ее личной жизни и мнении о спецоперации?

Чем известна Пирогова

Мария Пирогова родилась 12 января 1990 года в Москве. Окончила Высшее театральное училище имени Щукина.

Известность артистке принесли роли в сериалах «Интерны» и «Молодежка». В «Интернах» она работала вместе с Иваном Охлобыстиным, Вадимом Демчогом, Светланой Камыниной и другими.

Также она снималась в картинах «Универ», «След тигра», «Благие намерения», «Завтрак в постель», «Юристы», «Идеальный выбор», «Хамелеон» и других.

Всего в ее фильмографии более 30 работ.

Что известно о личной жизни Пироговой

Мария Пирогова на протяжении года состояла в отношениях с коллегой Данилой Якушевым, с которым познакомилась на съемках «Молодежки».

Сейчас подробности личной жизни Пирогова не раскрывает, но в 2023 году она признавалась, что ее сердце свободно.

«По определенным причинам моя личная жизнь в режиме, скажем так, заморозки. Могу сказать, что, кроме личной жизни, можно заниматься много чем еще», — комментировала актриса Teleprogramma.pro.

Мария Пирогова

Что Пирогова говорила об Украине

Мария Пирогова посещала Украину в 2021 году. Тогда она выложила в соцсети снимки из поездки на Андреевский спуск в Киеве и рассказала, что посетила страну сразу после того, как в ее отношении перестал действовать трехгодичный запрет на въезд.

«Киев, я вернулась! Жаль потерянного времени без тебя. Я была невъездная целых три года, если кто не в курсе, но теперь я снова здесь», — писала актриса.

Мнение о проведении спецоперации Пирогова не высказывала.

Чем сейчас занимается Пирогова

Мария Пирогова продолжает творческую деятельность.

В скором времени должны выйти проекты «Идеальная жена», «Балабол-9», «Балабол-10» и «Извозчик» с ее участием.

Помимо съемок в кино, она также пишет стихи. При этом уходить из профессии Пирогова не собирается.

«Забросить профессию — это скорее мысли моей мамы. Потому что она агитировала меня издать сборник стихов, которые пишу. У меня такой идеи нет. Я четко понимаю, что актерская профессия настолько глубоко под моей кожей, что мне от этого никуда не деться. Я отдаю себе отчет, что полностью из профессии не уйду никогда», — заявляла она.

