Одна чашка может изменить все: правда о пользе и вреде кофе

Кофе — один из самых спорных напитков. Для одних он становится гордым ритуалом бодрости и источником антиоксидантов, для других — поводом задуматься о сердце, желудке и тревожности. Нутрициолог и психолог РПП Анна Дивинская в беседе с NEWS.ru рассказала, что на самом деле скрывается за двумя полюсами: выгодами кофе для организма и его возможным вредом. Эксперт объяснила, как кофеин влияет на нервную систему, обмен веществ и сон, а также раскрыла, как часто и в каких случаях можно безопасно употреблять напиток.

Польза и вред

Кофе — один из наиболее изученных напитков в мире. За десятилетия исследований ученые установили: при разумном употреблении он приносит организму реальную пользу. Кофеин блокирует аденозиновые рецепторы мозга, снижая ощущение усталости и повышая концентрацию. Антиоксиданты в составе напитка снижают воспалительные маркеры, а регулярное умеренное потребление снижает риск развития болезни Паркинсона, диабета 2-го типа и некоторых заболеваний печени. Кроме того, кофеин препятствует образованию амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков в мозге — двух ключевых признаков развития болезни Альцгеймера.

Кофеин не оказывает долгосрочного влияния на кровяное давление и не связан с повышенным риском развития гипертонии. Кофе может кратковременно повышать давление (на 5–15 мм рт. ст.), но этот эффект слабее у тех, кто пьет кофе регулярно.

Однако чрезмерное употребление кофеина способно привести к обратному эффекту: тревожности, бессоннице и истощению. Стоит также отметить, что у некоторых людей напиток может вызвать зависимость от кофеина — состояние, при котором безопасная доза кофе уже не помогает взбодриться, и человек вынужден регулярно им злоупотреблять. Кроме того, кофе стимулирует выработку гастрина — гормона, активизирующего пищеварение — и соляной кислоты. Это может привести к изжоге, тошноте и боли в желудке, особенно если кофе пить натощак. Сам по себе напиток не является причиной этих состояний, но может усиливать симптомы при уже имеющемся диагнозе — гастрите с повышенной кислотностью или ГЭРБ.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Злоупотребление кофе отражается и на внешнем виде человека. Пигментные молекулы напитка бодрости оседают на зубной эмали и забиваются в поры, окрашивая ее в желтовато-коричневатые цвета. Также сладкий кофе с молоком или сливками может способствовать образованию кариеса из-за углеводов, которые «прилипают» к зубам и являются пищей для кариесогенных бактерий.

Употребление слишком горячего кофе (особенно если на улице холодно) или, наоборот, кофе вместе с мороженым из-за перепада температур может привести к образованию микротрещин на зубах и повысить их чувствительность.

Кому нельзя пить кофе

Кофе противопоказан при тяжелой гипертонии, тахиаритмиях, язвенной болезни в стадии обострения и тревожных расстройствах. От напитка также рекомендуется отказаться тем, у кого есть склонность к остеопорозу, так как кофе вымывает кальций из костей. Кроме того, напиток вызывает мочегонный эффект, поэтому его стоит исключить из рациона при заболеваниях почек и мочевого пузыря. Стимуляция мелких сосудов глаза из-за кофе может вызвать ухудшение при глаукоме.

Можно ли пить кофе детям

Многие исследования показали, что кофе и напитки с кофеином не стоит давать детям младше 12 лет. В этом возрасте организм становится более устойчивым к стимуляторам, а ребенок способен осознанно воспринимать влияние напитка на самочувствие. Однако даже после 12 лет кофеин допустим только эпизодически и в очень умеренном количестве — максимально допустимая суточная доза составляет не более 2,5–3 мг кофеина на 1 кг массы тела. То есть подростку весом 40 кг можно не более 100–120 мг кофеина в день, что примерно соответствует одной чашке слабого кофе или порции чая.

Попытки дать попробовать кофе детям до 12 лет не принесут пользы, напротив, могут вызвать нежелательные реакции. Особенно это касается сладких кофейных напитков, в которых кроме кофеина содержится много сахара и насыщенных жиров.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сколько кофе можно пить в сутки

При беременности суточную дозу кофеина необходимо ограничить до 200 мг — это примерно одна небольшая чашка. Превышение дозы связано с риском задержки роста плода. Здоровому взрослому человеку оптимальны две-три чашки в день — до 400 мг кофеина. Также важно помнить, что кофе — не вода, и он не заменяет питьевой режим.

