Ребенок попил колы и оказался в больнице Во Владивостоке ребенка госпитализировали с кровавой рвотой после колы

Во Владивостоке 12-летнего ребенка экстренно доставили в больницу с кровавой рвотой из-за обострения эрозивного гастрита, которое спровоцировало длительное употребление кока-колы, сообщили в Краевой детской клинической больнице № 1. Врачи пояснили, что при осмотре желудка даже легкое прикосновение эндоскопа к слизистой вызывало мгновенные микрокровоизлияния.

Зашли в желудок, и даже при минимальном контакте эндоскопа со слизистой возникали моментально микрокровоизлияния. Это говорит о том, что у ребенка уже были все предпосылки к эрозийному гастриту, который усугубился из-за употребления кока-колы, — сказано в сообщении.

Медики отметили, что здоровый желудок мог бы выдержать воздействие, но при любых заболеваниях ЖКТ употребление подобных напитков ведет к тяжелым последствиям. В составе колы есть ортофосфорная кислота. Даже в малых дозах это вещество, используемое для растворения ржавчины, способно вызвать эрозии и кровоточивость, если слизистая уже ослаблена.

Врачи подтверждают тревожную тенденцию: все чаще к ним попадают дети с эрозивными гастритами, панкреатитами и даже панкреонекрозом. Причиной становятся не только газированные напитки, но и популярная среди молодежи китайская жевательная закуска латяо. Нередко госпитализация требуется после посещения точек фастфуда. Во всех случаях лечение занимает много времени.

