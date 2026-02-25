Зимняя Олимпиада — 2026
Ребенок попил колы и оказался в больнице

Во Владивостоке ребенка госпитализировали с кровавой рвотой после колы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Во Владивостоке 12-летнего ребенка экстренно доставили в больницу с кровавой рвотой из-за обострения эрозивного гастрита, которое спровоцировало длительное употребление кока-колы, сообщили в Краевой детской клинической больнице № 1. Врачи пояснили, что при осмотре желудка даже легкое прикосновение эндоскопа к слизистой вызывало мгновенные микрокровоизлияния.

Зашли в желудок, и даже при минимальном контакте эндоскопа со слизистой возникали моментально микрокровоизлияния. Это говорит о том, что у ребенка уже были все предпосылки к эрозийному гастриту, который усугубился из-за употребления кока-колы, — сказано в сообщении.

Медики отметили, что здоровый желудок мог бы выдержать воздействие, но при любых заболеваниях ЖКТ употребление подобных напитков ведет к тяжелым последствиям. В составе колы есть ортофосфорная кислота. Даже в малых дозах это вещество, используемое для растворения ржавчины, способно вызвать эрозии и кровоточивость, если слизистая уже ослаблена.

Врачи подтверждают тревожную тенденцию: все чаще к ним попадают дети с эрозивными гастритами, панкреатитами и даже панкреонекрозом. Причиной становятся не только газированные напитки, но и популярная среди молодежи китайская жевательная закуска латяо. Нередко госпитализация требуется после посещения точек фастфуда. Во всех случаях лечение занимает много времени.

Ранее сообщалось, что в магазинах нескольких российских городов замечена оригинальная Coca-Cola, произведенная в Великобритании, Польше и Японии. На полках появились железные банки объемом 0,33 и 0,15 литра, а также стеклянные бутылки по 0,2 литра. Польский напиток в жестяных банках по 0,33 литра можно найти в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Улан-Удэ, Краснодаре, Саратове и Махачкале.

Кола
напитки
больницы
дети
