17 февраля 2026 в 07:11

«Настоящая» Coca-Cola нашла способ вернуться в Россию

Coca-Cola из Великобритании, Польши и Японии увидели в российских магазинах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Оригинальные газированные напитки Coca-Cola, произведенные в Великобритании, Польше и Японии, появились в магазинах нескольких российских городов, передает РИА Новости. В продаже заметили железные банки объемом 0,33 и 0,15 литра, а также стеклянные бутылки 0,2 литра.

Произведенную в Польше Coca-Cola можно найти в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Улан-Удэ, Краснодаре, Саратове и Махачкале. Она продается в железных банках объемом 0,33 литра. Британскую колу можно купить в стеклянной бутылке 0,2 литра в Пятигорске и в маленькой железной банке объемом 0,15 литра в Махачкале. В Хабаровске и Пятигорске можно найти оригинальный напиток из Японии в железных банках.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что иностранные компании неизбежно вернутся на российский рынок. По его мнению, политизированное давление на бизнес со стороны западных правительств со временем ослабнет. Он подчеркнул, что любая экономика заинтересована в притоке иностранных инвестиций и товарном многообразии, так как именно конкуренция обеспечивает лучшее качество по доступным ценам.

