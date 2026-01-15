Ушедшая из РФ популярная компания продлила право на товарный знак РИАН: ушедшая Coca-Cola продлила в РФ товарный знак в виде стеклянной бутылки

Компания Coca-Cola сохранила права на один из своих ключевых символов, несмотря на уход с российского рынка, пишет РИА Новости со ссылкой на информацию в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Американский производитель продлил действие товарного знака, закрепляющего изображение знаменитой стеклянной бутылки.

Срок охраны бренда истекал в декабре 2025 года, однако корпорация своевременно подала заявление о продлении. Регулятор рассмотрел обращение и удовлетворил его, предоставив компании исключительные права на использование товарного знака до декабря 2035 года. Это решение позволяет Coca-Cola сохранять юридическую защиту своего фирменного стиля на территории России.

Компания продемонстрировала долгосрочный интерес к защите своих активов, несмотря на приостановку основной коммерческой деятельности в стране в 2022 году. Этот шаг может рассматриваться как стратегическое решение, оставляющее возможность для потенциального возвращения бренда на российский рынок в будущем.

