Легендарный грузовик Coca-Cola не смог привезти праздник из-за непогоды

Праздничный караван со знаменитым рекламным грузовиком Coca-Cola попал в сильный шторм с градом и снегом в Батуми, что привело к срыву новогоднего мероприятия, сообщает Telegram-канал SHOT. Из-за непогоды на праздник не пришли зрители, а актеры в костюмах Санта-Клауса и медведей были вынуждены экстренно покинуть открытый грузовик.

По информации источника, новогодний кортеж должен был проехать по городу, но планы нарушила стихия. На опубликованных кадрах видно, как из фуры под вспышки молний выпрыгивают «Санта-Клаус и медведи», а другие пытаются закрыть дверцы автомобиля. Данный инцидент вызвал ироничные комментарии в социальных сетях, где пользователи отметили, что даже у Coca-Cola не всегда получается привезти праздник.

Ранее в Санкт-Петербурге пресекли массовый пробег мотоциклистов в костюмах Дедов Морозов. В акции принимали участие около 25 байкеров. Информацию о готовящейся акции сотрудники ГАИ выявили через мониторинг соцсетей. Инспекторы также обнаружили видеоматериалы, на которых было видно, что байкеры выполняли опасные маневры и создавали угрозу безопасности дорожного движения.