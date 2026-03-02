Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 09:58

Гудок грузовика спас мужчину от огромного медведя

В США водитель грузовика отпугнул медведя и спас мужчину

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В США водитель грузовика отпугнул огромного медведя весом более 200 кг гудком и тем самым спас мужчину, сообщило издание Daily Express. Инцидент произошел в штате Калифорния осенью 2025 года.

Как отметило издание, американец ехал на работу на электросамокате, как внезапно на него напал черный медведь размером с автомобиль Mini Cooper. Мужчина упал на землю и потерял сознание. Через мгновение он очнулся и увидел рядом с собой хищника, который облизывал его.

Американец начал молиться и думал, что будет убит медведем, но оказавшийся рядом грузовик смог отпугнуть хищника. Мужчину с переломанными костями доставили в больницу. Из-за психологической травмы он не смог работать, сейчас он вынужден собирать деньги, чтобы прокормить семью.

Ранее сноубордисты едва не стали жертвой нападения медведицы, на чью берлогу они случайно наткнулись во время спуска. Встреча произошла в лесу в Красной Поляне, произошедшее сняли на видео.

До этого в Башкирии медведь напал на сноубордиста. По его словам, встреча с диким зверем произошла на территории Южно-Уральского государственного природного заповедника.

США
медведи
грузовики
спасения
