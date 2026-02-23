Российский сноубордист чуть не повторил судьбу героя фильма «Выживший» Сноубордист пострадал после встречи с медведем в Башкирии

В Башкирии медведь напал на сноубордиста, написал в Telegram-канале уральский путешественник Олег Чегодаев. По его словам, встреча с диким зверем произошла на территории Южно-Уральского государственного природного заповедника. По предварительной информации, мужчина остался в живых.

На малом Ямантау на сноубордиста напал медведь. Информации мало, человек жив, но пострадал. Заповедник сегодня закрыл экологический маршрут на гору, — написал Чегодаев.

Ранее голодные медведи проникли в ресторан в китайском городе Нагчу. По словам хозяина заведения, нашествие диких животных произошло в его отсутствие, когда он гостил у родственников. О случившемся он узнал только после того, как в социальных сетях появились кадры с непрошеными гостями.

До этого в индийском штате Махараштра дикий медведь напал на группу фермеров, которые работали в поле. В результате один человек погиб, еще несколько получили ранения. Власти порекомендовали жителям окрестных деревень проявить осторожность и воздержаться от выхода в поля после наступления темноты.