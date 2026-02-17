Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 10:52

Лесной зверь расправился с фермером и ранил еще восьмерых человек

В Индии медведь напал на группу фермеров и смертельно ранил одного человека

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
В индийском штате Махараштра дикий медведь напал на группу фермеров, которые работали в поле, сообщает издание Devidiscourse. В результате один человек погиб, еще несколько получили ранения.

Трагедия произошла поздно вечером в округе Нандед. Хищник вышел из леса и набросился на 55-летнего фермера Датту Балирама Джадхава. От полученных травм мужчина скончался на месте. Когда на помощь пострадавшему бросились его родственники и соседи, медведь атаковал и их.

В результате нападения восемь человек получили ранения, их госпитализировали. Состояние одного из них оценивалось как тяжелое. Остальные получили травмы, не представляющие угрозы для жизни.

В настоящее время сотрудники лесного департамента ведут поиски животного. Власти рекомендовали жителям окрестных деревень проявить осторожность и воздержаться от выхода в поля после наступления темноты.

Ранее медведи напали на двух пожилых мужчин в индийском штате Мадхья-Прадеш. Местные жители рассказали, что хищники стали чаще приходить в поселения в поисках еды.

