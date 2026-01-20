Двое пожилых мужчин стали жертвами нападения медведей

Медведи напали на двух пожилых мужчин в индийском штате Мадхья-Прадеш, сообщило издание The Free Press Journal. Местные жители рассказали, что хищники стали чаще приходить в поселения в поисках еды.

Как отметило издание, 11 января медведь растерзал 70-летнего фермера поздно вечером, его не удалось спасти. Затем 16 января 75-летний житель округа Сахдол отправился пасти скот к реке, там на него набросился хищник. Из-за тяжелых травм мужчина скончался. После последних инцидентов власти региона увеличили компенсацию за нападение медведя до 800 тыс. рупий (684 тыс. рублей).

Ранее стало известно, что медведь, проживший 37 дней в подвале дома калифорнийца Кена Джонсона, был вытеснен с помощью пейнтбольной винтовки. Хозяин дома, чьи рождественские праздники были испорчены незваным гостем, до этого угрожал подать в суд на власти штата за их бездействие в ситуации.

До этого сообщалось, что в Японии медведи установили рекорд по количеству нападений на людей в 2025 году. За один только октябрь было зарегистрировано 88 инцидентов, что более чем вдвое превышает показатели сентября.