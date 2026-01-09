Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 14:41

Мужчина выселил наглого медведя из своего подвала с помощью краски

Житель Калифорнии выгнал жившего в его подвале 37 дней медведя

Фото: DanitaDelimont.com/Global Look Press
Медведь, проживший 37 дней в подвале дома калифорнийца Кена Джонсона, был вытеснен с помощью пейнтбольной винтовки, сообщает газета New York Post. Хозяин дома, чьи рождественские праздники были испорчены незваным гостем, до этого угрожал подать в суд на власти штата за их бездействие в ситуации.

Медведь весом 550 фунтов (249 кг — NEWS.ru), живший под домом мужчины в округе Лос-Анджелес 37 дней, наконец-то покинул здание — после того, как его обстреляли пейнтбольными шариками. <...> Оказавший медвежью услугу новый сосед испортил Джонсону Рождество и держал его в напряжении несколько недель, — говорится в материале.

Ранее в ГУ МВД по Красноярскому краю сообщили, что белый медведь совершил нападение на семью, находившуюся на рыбалке в Таймырском Долгано-Ненецком районе. Пострадали трое человек, включая восьмилетнего ребенка, а сам инцидент случился в 40 километрах от поселка Носок. Охотники предупредили соседние рыболовные базы о появлении опасного хищника в районе Бреховских островов.

Кроме того, в Японии по итогам 2025 года был установлен рекорд по числу нападений медведей на людей. За один только октябрь было зарегистрировано 88 инцидентов, что более чем вдвое превышает показатели сентября, а к декабрю количество жертв достигло 13 человек при том, что нападения произошли в 21 из 47 префектур страны.

США
Калифорния
медведи
животные
