Названа страна, где зафиксировано рекордное количество нападений медведей В Японии за октябрь 2025 года зарегистрировали 88 нападений медведей на людей

В Японии медведи установили рекорд по количеству нападений на людей в 2025 году. По данным Lenta.ru, за октябрь было зарегистрировано 88 инцидентов, что более чем вдвое превышает показатели сентября. К декабрю число погибших достигло 13 человек, а нападения произошли в 21 из 47 префектур страны.

Местные власти отмечают, что медведи представляют угрозу для половины территории Японии. Жители лесных районов вынуждены ограничивать свои передвижения дневным временем, однако даже это не гарантирует полную безопасность. В частности, в городе Дайсен медведь напал на 82-летнюю женщину, которую спас случайно проходивший мимо человек.

В этом году медведи совершили нападения и на людей в их домах, убив 81-летнюю женщину и разносчика газет на острове Хоккайдо. Специалисты связывают такое поведение животных с сокращением численности населения и нехваткой продовольствия, что вынуждает медведей искать пищу в населенных пунктах и осваивать новые территории.

Параллельно с ситуацией в Японии, в Индии также наблюдаются проблемы с дикими животными. Местные жители сталкиваются с угрозой со стороны волков-людоедов и редких азиатских львов.

Ранее в китайском сафари-парке штатное выступление с медведем едва не обернулось трагедией. Во время циркового номера косолапый напал на дрессировщика из-за запаха еды, учуяв в сумке у мужчины свежую морковь и яблоки.