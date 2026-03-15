СК предупредил о наказании за участие в особо тяжких преступлениях

15 марта 2026 в 12:38

СК России предупредил о пожизненном заключении за участие в тяжких преступлениях

В Следственном комитете России предупредили о пожизненном заключении за участие в особо тяжких преступлениях. В ведомстве подчеркнули, что наказание наступит, даже если преступление совершено под влиянием неизвестных.

Участие в особо тяжких преступлениях влечет за собой уголовную ответственность, вплоть до пожизненного заключения. <…> Если вам стало известно о готовящемся преступлении, незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы, чтобы не стать соучастником, — говорится в сообщении.

В ведомстве обратили внимание на то, что ни один сотрудник правоохранительных органов не станет обращаться с просьбой о выполнении каких-либо действий или оказании содействия в проведении следственных действий или оперативных мероприятий, таких как «наблюдение», «оперативное внедрение», «задержание» и прочих. В случае поступления подозрительных телефонных звонков от неизвестных лиц было рекомендовано не отвечать на них.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье полицейские задержали подростка, который взорвал банкомат. Ему 15 лет. Инцидент произошел на улице Вольной в Путилково. Никто в результате происшествия не пострадал. Утверждается, что юноша действовал по указке мошенников.

