Мошенники развели подростка на полтора миллиона рублей

Телефонные аферисты обманули 17-летнего москвича, заставив его отдать курьеру 1,5 млн рублей и домашнее золото, рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры. Все началось с безобидного звонка якобы из пункта выдачи заказов: парня попросили уточнить личные данные для получения посылки, после этого его начали запугивать взломом.

Затем ему пришло СМС-сообщение якобы о входе в личный кабинет на «Госуслугах», и сразу же поступил звонок от неизвестного о странной активности в личном кабинете, в том числе выдаче доверенности и получении кредита, — пояснили в прокуратуре.

Дальше преступники обвинили подростка в спонсировании враждебной страны. Парня заставили включить видеосвязь и показать квартиру, чтобы найти «подозрительные» ценности. Когда юноша наткнулся на родительский сейф с золотом и пачки денег, мошенники велели немедленно передать все это их человеку. Также они убедили жертву провести повторный «обыск», в ходе которого парень нашел и отдал еще полтора миллиона.

