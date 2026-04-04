04 апреля 2026 в 14:15

Мошенники развели подростка на полтора миллиона рублей

Московский подросток отдал мошенникам 1,5 млн рублей и золото

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Телефонные аферисты обманули 17-летнего москвича, заставив его отдать курьеру 1,5 млн рублей и домашнее золото, рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры. Все началось с безобидного звонка якобы из пункта выдачи заказов: парня попросили уточнить личные данные для получения посылки, после этого его начали запугивать взломом.

Затем ему пришло СМС-сообщение якобы о входе в личный кабинет на «Госуслугах», и сразу же поступил звонок от неизвестного о странной активности в личном кабинете, в том числе выдаче доверенности и получении кредита, — пояснили в прокуратуре.

Дальше преступники обвинили подростка в спонсировании враждебной страны. Парня заставили включить видеосвязь и показать квартиру, чтобы найти «подозрительные» ценности. Когда юноша наткнулся на родительский сейф с золотом и пачки денег, мошенники велели немедленно передать все это их человеку. Также они убедили жертву провести повторный «обыск», в ходе которого парень нашел и отдал еще полтора миллиона.

Ранее украинские мошенники обманули россиянина-инвалида с диагнозом ДЦП на 1 млн рублей. Аферисты действовали от лица реальной компании, а позже их связь с Украиной подтвердилась при проверке IP-адресов. Парень рассчитывал купить новый автомобиль из-за границы, но остался без денег.

Москва
мошенники
подростки
аферы
вымогательство
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
